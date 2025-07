ମୁମ୍ବାଇ: ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ । ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ନିଜେ ବଳଦ ସାଜି ହଳ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି ସୋନୁ ସୁଦ, ବଢାଇ ଦେଲେ ସହାୟତାର ହାତ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲେ-

#WATCH | Maharashtra | An elderly farmer tills dry land by tying himself to traditional plough in drought-hit area in Latur pic.twitter.com/9geMReVGB0