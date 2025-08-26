ଅମରାବତୀ: ସିନେମାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା। ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ବାଲାୟା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ୟୁକେ (ଗୋଲ୍ଡ ଏଡିସନ୍) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତିରେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ର ସିଇଓ ସନ୍ତୋଷ ଶୁକ୍ଲା ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ "ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା" ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସିନେମାରେ ଏକ ସୁର୍ଣ୍ଣିମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ବାସବତାରକମ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକୀୟ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ।
ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରାବାବୁ ନାଇଡୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ସିନେମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣ ଗାରୁଙ୍କ ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ୟୁକେର ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବାଲାୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 24, 2025
Admired by people across generations and celebrated for his dedication and passion for cinema, Shri Nandamuri Balakrishna Garu's journey as a lead hero for 50 years stands as a golden chapter in Indian film history. The recognition by the World Book of Records, UK…
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଲୋକେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
Congratulations to dearest Bala mavayya on completing a remarkable 50 years in cinema. On this special occasion, his inclusion in the gold edition of the World Book of Records, London is a proud moment for our family and for every admirer of Telugu cinema. His passion, discipline…
— Lokesh Nara (@naralokesh) August 24, 2025
ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଝିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନାରା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନାୟକ ଭାବରେ ୫୦ ବର୍ଷ, ଏବେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ଏକ ସଫଳତା! ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି, ପରଦାରେ ଏକ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣେ କରୁଣାମୟ ନେତା। ଆପଣଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ନାୟକ!।
୧୯୭୪ ମସିହାରେ "ତାତାମ୍ମା କାଲା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।