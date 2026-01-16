ସିଓଲ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟୋଲ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଫଳ ସାମରିକ ଆଇନ ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ୟୁନ୍‌ ନିଜ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚି ନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁନ୍‌ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେନସନ୍‌ ସେଣ୍ଟରରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।

ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ

ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ, ସେ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ୟୁନ୍‌ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ୟୁନ୍‌ ବିଦ୍ରୋହର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲାର ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ରାୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

