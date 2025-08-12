ସିଓଲ : ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଦେଶର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିମ୍ କି-ୟୋନ୍ ହିଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ, ଷ୍ଟକ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ କିମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ ସୁକ ୟୋଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସିଓଲ୍ କୋର୍ଟ ଗିରଫଦାରୀ ପଛରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ହେରଫେର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଇନସାଇଡର ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜେଲ ଯିବା ଏହି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ।