ପୁରୀ: ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ହେଲେ ୟାରି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡିଲେ କିଛି ଭକ୍ତ । ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ ଭକ୍ତ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟେଚରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଜରିଆରେ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି ।

