ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କଣ ? ଭାରତ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ? ରୁଷ ଉପର ରାଗ ଜାଣିଶୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ସୁଝାଉଛନ୍ତି କି ? କଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ? ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଆମେରିକାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲିଛି ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ସେନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହି ଶୁଳ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ବଇରୀ ସାଜିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ଜଣାପଡିବା ପରେ ସେ କାହିଁକି ଭାରତ ଉପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ବୋଧହୁଏ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ଭାରତ ସହ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଦେଖିବେ ତାହାଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ କରିବେ । ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଟାରିଫ କଷି, ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: "Just two days ago, I was in Canada for the G7 summit and the US President Trump called me. He said, since you have come to Canada, go via Washington, we will have dinner together and talk. He extended the invitation with great insistence. I told the… pic.twitter.com/MdLsiYnNCQ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ ମେକର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୁଏତ ଡିନର ଡିଲ୍ ବାତିଲ ଆଜିର ଟାରିଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୭ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ କଟକଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବଡ଼ ତୈଳ ଡିଲ୍ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଶାଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ପାଇଁ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଏତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।

ସେପଟେ ପୁଣି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଉପରେ ଖପ୍ପା ହୋଇ ଏକ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି-

I don’t care what India does with Russia. They can take their dead economies down together, for all I care. We have done very little business with India, their Tariffs are too high, among the highest in the World. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let’s…