ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆମେରିକାର କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୂର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ‘ୟୁଏସ୍ଏ ଟୁଡେ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ଭାନ୍ସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଣେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ନେତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ସହ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓ ସକାଳେ ବି କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। ଗତ ୨୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ମୁଁ ଗତ ୨୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି। ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଡେପୁଟି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ନିକଟରେ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ କଳାଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଭାନ୍ସ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ କଳାଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୁଲାଇରେ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନଙ୍କ ସହ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେହି ହାତକୁ ମେକ୍ଅପ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସିନ୍ ବାର୍ବାବେଲା କହିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରନିକ୍ ଭେନସ୍ ଇନ୍ସଫିସିଏନ୍ସି (ସିଆଇଭି) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାରମ୍ବାର ହାତ ମିଳାଇବା କାରଣରୁ ଏହି ଦାଗ
ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।