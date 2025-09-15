ଇନ୍ଦୋର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦୋରର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ, ଟ୍ରକ୍ଟି ବଡ଼ ଗଣପତି ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦକରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।