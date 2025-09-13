ମୁମ୍ବାଇ: କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବିମାନର ଗୋଟିଏ ବାହାର ଚକ ଖସି ରନ୍ୱେରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପାଇଲଟଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁ ବିମାନର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ୭୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବତରଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚକ ଖସିବା କାରଣରୁ ବିମାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ ହୋଇନଥିବା ଆଶ୍ବସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି। ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିଛି। ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
ବିମାନର ଚକ ଖସିପଡିବାର ସଠିକ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣା ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।