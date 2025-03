ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ: ରବିବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୧୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ(ଡିସି) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ(ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ଡା.ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜାଶେଖରା ରେଡ୍ଡୀ ଏସିଏ-ଭିଡିସିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ମ୍ୟାଚ‌୍‌ରେ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଡିସି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜ୍ୟାଣ୍ଟସ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଉଭୟ ଦଳର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ:

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲରେ ମୋଟ ୨୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୩ ଥର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧ ଥର ଜିତିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୦୭ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:



ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୮ ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ସମାନ ୮ ଥର ଜିତିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ୯ ଥର ଜିତିଛି। ଏବଂ ଟସ୍ ହାରିଥିବା ଦଳ ୭ ଥର ଜିତିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୭୨, ଯାହା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା।

