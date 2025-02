କଲମ୍ବୋ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରବିବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି।

ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ତଲାଇମାନ୍ନାର ପିଅରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମନ୍ନାର ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ୧୮ଟି ଡଙ୍ଗା ଜବତ କରିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଜବତ କରିଛନ୍ତି।

