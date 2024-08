ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :

୨୭ ଜୁଲାଇ - ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (ପଲ୍ଲେକେଲେ)

୨୮ ଜୁଲାଇ - ୨ୟ ଟି-୨୦ (ପଲ୍ଲେକେଲେ)

୩୦ ଜୁଲାଇ - ତୃତୀୟ ଟି-୨୦(ପଲ୍ଲେକେଲେ)

୨ ଅଗଷ୍ଟ - ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ (କଲମ୍ବୋ)

୪ ଅଗଷ୍ଟ - ୨ୟ ଏକଦିବସୀୟ (କଲମ୍ବୋ)

୭ ଅଗଷ୍ଟ - ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ (କଲମ୍ବୋ)

Charith Asalanka won the toss and elected to the field first! #SLvIND pic.twitter.com/FZo0cCU8G6