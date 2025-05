ପାଟଣା: ସବୁଠି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର କ୍ରେଜ୍ । ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ବଦଲା ନେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଏବେବି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ମେ ୬ ତାରିଖ ରାତି ଏବଂ ମେ ୭ ତାରିଖ ଭୋର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେବା କଥା ଦେଶ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ବିଶ୍ବ ଭ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ବର ଗାଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚର ଏକ ଝଲକ । ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏକ ମଞ୍ଚ । ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ରୋଡ୍ ସୋ ଅବସରରେ ଏହି ନିଆରା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Bihar: Stage, designed on the theme of #OperationSindoor and BrahMos missiles, set up on the route of PM Narendra Modi's roadshow in Patna, today. pic.twitter.com/IfemoWzM2j