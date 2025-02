ଲଣ୍ଡନ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ସମ୍ପ୍ରତି ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଅନେକ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ପରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଆମେରିକା ବିମାନରେ ପଠାଇବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଥିଲା।

ଆମେରିକାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ବ୍ରିଟେନର ଲେବର ସରକାର ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଲିସ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ନେଲ୍ ବାର୍, ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ କାର୍ ଧୋଇବା ଗ୍ୟାରେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା।

ବ୍ରିଟିଶ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଜାନୁଆରି ମାସରେ ୮୨୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୬୦୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ୟୁକେ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବେଆଇନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗତ ମାସରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଟେକଆୱେ ଏବଂ କାଫେ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ତମାଖୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

