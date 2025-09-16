ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାଁ ଦୌଡ଼ର ଜୀବନରୁ ଫୁରସତ ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କୋଳକୁ ଧାଏଁ । କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ଯ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା-ଉତ୍ସାହ ଦିଏ । ତେଣୁ ତ ମଣିଷ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ, ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ ଧାଏଁ । ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ଯ ଭରା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯାଏଁ । ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା, ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତି ତ ସିମଲା ମନାଲିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ସେଇଠି ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଟ୍ରିପରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଉ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ କି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅବା ହେଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର… ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀ ଆତଙ୍କସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଛି ।
ଆପଣ ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷର କିଛି ମାସ ତଳର କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ଯାନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବେ ତାହାଲେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ନଯାଇ ବରଂ ଘରେ ରହିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗୁଥିଲା, ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ସେମିତି ଗହଳି ହେଉଛି ମାତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ କମୁଛି । ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଉଛି କିଛି ବି କହି ହେଉନି ।
#WATCH | Himachal Pradesh: Last night, heavy rain lashed the Mandi district, causing major destruction in Dharampur town. Many vehicles were swept away.— ANI (@ANI) September 16, 2025
(Source: Police) pic.twitter.com/AlJUarMO0H
କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାହାଡି ବନ୍ୟା ମାଡି ଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭାସି ଯାଉଛି, ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲରେ, କାହା ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ଯଟକ ପୋତି ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହିମାଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ପ୍ରକୃତି । କୁଲୁ, ମଣ୍ଡି ଏବଂ ରାମପୁର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଘର ଧୋଇ ଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଛି, ପୋଲ ଭାସିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଜାର ବି ଧୋଇ ଯାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ଯଟକ ମଧ୍ଯ ଫସି ରହିଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବି ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ।
ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଡେରାଡୁନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସିମଲାରେ ବି ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍କଳନ ଜନଜୀନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ତାସହ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀରୁ ଏସବୁ ଅଘଟଣର ଖବର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ଯୟର ଖବର ଆସୁଛି ।
#WATCH | J&K: Landslide and heavy rainfall cause severe damage to the Kotranka–Khawas road in Rajouri district pic.twitter.com/MCTtzwC3FF— ANI (@ANI) September 16, 2025
ପାହାଡି ଇଲାକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ଯଟକ ଖାଲି ପ୍ରକୃତିର କୋପର ଶିକାର ହେଉ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ହମଲାର ବି ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ ଉଦାହରଣ ପହଲଗାମ୍ । କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନୀରିହ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ତାହା ଦେଖିଛି ଏ ଦୁନିଆ । ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି- ବରଂ ନବୁଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଥାଏ । ପାଣିରେ ମରିବାକୁ କି ଭୂସ୍କଳନରେ ମରିବାକୁ ଅବା ଗୁଳିରେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ବୋଲି ବି କେହି କେହି କହି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ବାବାଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ।
#WATCH | Uttarakhand: Due to the heavy rainfall since last night, the bridge near Fun Valley and Uttarakhand Dental College on the Dehradun–Haridwar National Highway has been damaged.— ANI (@ANI) September 16, 2025
(Source: Police) pic.twitter.com/4dHTscMg7G