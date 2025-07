ଲଦାଖ: ଲଦାଖର ଗାଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକାର ଚାରବାଗ୍‌ଠାରେ ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସିବା ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହତମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଲେହର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେନା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ବୁକ୍ରୁ ଚୋଙ୍ଗତାସ୍ ଏକ ତାଲିମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ବେ‌ଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ROAD ACCIDENT A boulder from a cliff fell on one of the vehicles of a military convoy in Ladakh, around 1130h on 30 Jul 2025. Recovery action is in progress. @adgpi @NorthernComd_IA



ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନାର ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଲେହସ୍ଥିତ ୧୫୩ ଜିଏଚକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୩୦ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଲଦାଖରେ ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରେଖା-ଜୟା ନୁହନ୍ତି, ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ: ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଏ...

#BigBreaking

An army vehicle met with an accident after a rock fell on it in Charbagh area of Galwan. As per reports, 2 officers and a solider is critically injured. Injured were airlifted



The convoy was on training move from Durbuk to Chongtas. Army personnel belonged to 60… pic.twitter.com/K67nID9aPS