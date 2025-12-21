ମୁମ୍ବାଇ: ନାସିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଝ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସୁବିଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ନବମ ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଚାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିପାରିବେ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଲିମ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ,କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
୯ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନଅ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମୟ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୌଡ଼ରେ ହଜିଯାଉଛି ଶୈଶବ
ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁଳନା ଏବଂ ଆଶାର ଚାପ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ହରାଉଛନ୍ତି। ଖେଳ ଏବଂ ହବି ବଦଳରେ, ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ଶୈଶବ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବେ।
