ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ରାଜନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର (ପିକେ) ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିକେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ (ଜେଡିୟୁ) ଜୀବିତ ରହିବ ନାହିଁ । ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ବିହାରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ଏକ ଦଳ ଭାବେ ରହିବ ନାହିଁ ତା’ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ।

ପିକେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦଳର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ନୀତୀଶ କୁମାର। ଯେତେବେଳେ ନୀତୀଶ କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ସେତେବେଳେ ଦଳର ହେବ କ’ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବିହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କହିବେ ଯେ ବିହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ଏହା ହେଉଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଶାସନଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ନୁହଁନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।

ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, ମଦ ନିଷେଧ ଏବଂ ଜମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରି ବିହାରର ତିନୋଟି ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀତୀଶ କୁମାର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଉଛି।

