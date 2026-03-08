ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାମଲିର ଆସ୍ଥା ଜୈନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇପାରେ। ନିକଟରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରୢାଙ୍କ ୯ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଆସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ, ସେ ୧୩୧ତମ ରୢାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ୧୮୧ତମ ରୢାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ୍ଥା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ।
ଆସ୍ଥାଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାମଲି ଜିଲ୍ଲାର କାନ୍ଧଲା ସହରରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ ଜୈନ ଏକ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ମମତା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଆସ୍ଥାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏକ କଲମ କାନରେ ଖୋସିଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏକ୍ସରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଜଣେ ୟୁଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ରୢାଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଜୟ। ଆସ୍ଥା ଜୈନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ଭାଇଭଉଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏହାକୁ ଶାମଲି ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।