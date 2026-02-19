ଖାର୍ତୁମ: ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ହିଂସା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସୁଦାନ ଡକ୍ଟରସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦାନର କୋର୍ଡୋଫାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସିରିଜ୍ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ୭୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମାନବୀୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛି।
ସୁଦାନ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍) ଉପରେ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ସୁଡାନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଓ ଇଭେଣ୍ଟ ଡାଟାର ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ଳେଷକ ଜଲାଲେ ଗେଟାଚେଉ ବିରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ, ସେନା କୋର୍ଡୋଫାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ସୁଦାନୀ ସେନା ଦକ୍ଷିଣ କୋର୍ଡୋଫାନ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ କାଡୁଗଲି ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସହର ଡିଲିଂର ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ର ଘେରାବନ୍ଦୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ତେବେ ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଘେରାବନ୍ଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। କାଡୁଗଲିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଘେରାବନ୍ଦୀ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ଓ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଜାତିସଂଘର ଚେତାବନୀ
ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭୋଲକର ତୁର୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଡାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ବଜାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
