ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଆହୁରି ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରଖାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା’ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୈଠକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୬ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆକୁଲା ମାୟଲାରମ ଗାଁରେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଓସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କେ. ପ୍ରତାପ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୮ରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଷଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଡ୍ଡୀ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟର ଅଂଶ ଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଆର ପ୍ରଥମ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ କଠୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଚାପ ବିନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।