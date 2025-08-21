ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଆରଟିଏଚ) ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଦେଶର ୧୦୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ୮୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ ୯୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯୦୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଫଳରେ ୫୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୦୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମରେ ୮୨୦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୯୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏମଓଆରଟିଏଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛୁ। ଆମେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିସନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଧକ୍କାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (୨୩%) ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୦୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (୨୦.୩%) ହୋଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମରେ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଳନା କରିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି , ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦% ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୧୭୧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ୧୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୨୮.୮୧ କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ୪୯୧.୮୭ କିଲୋମିଟର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରହିଛି। ଗୋଲନ୍ଥରା, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (ଆଇଇଏମଏସ) ଅଧୀନରେ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସହାୟତା, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ (ଆରଏଆଇଏସଇ) ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ପୁଲିସକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଏନଜିଓମାନେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘାତକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ, ପୁଲିସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକରେ, ଗୁରୁତର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
