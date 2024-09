ୱାଶିଂଟନ: ଅନେକ ମାସ ଧରି ମହାକାଶରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବଚ୍ ୱିଲମୋର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଜର ମନର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟାପସୁଲ ଆମ ବିନା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ନ ଥିଲା।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଚ୍ ଏବଂ ସୁନୀତା ଏକ ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଲ‌ାଇନର୍ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍) କୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପସୁଲରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ସୁନୀତା ଏବଂ ବଚ୍‌ଙ୍କୁ ଆଇଏସଏସରେ ରହିବାକୁ ପଡିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟାପସୁଲ ପୃଥିବୀ ଫେରିଥିଲା।

Indian-origin astronaut Sunita Williams and her fellow NASA colleague Butch Wilmore, currently stuck on the International Space Station (ISS), expressed their anticipation on Saturday for casting their votes in the 2024 US presidential elections from space.



· Sunita Williams… pic.twitter.com/KEdtMaMWC8