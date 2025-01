ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୫କୁ ପିଲା ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର ସୁଅ ଛୁଟି ଆସୁଛି।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ସୁନୀତା ଉଇଲିୟମଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ସୁନିତା ଉଇଲିୟମ ୨୦୨୪ ଜୁନ ମାସରେ ବୋଇଂ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାରଲାଇନର କ୍ୟାପସୁଲରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନାସା ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମହାକାଶକୁ ଯିବାର ୨୪ ଘଂଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଷ୍ଟାରଲାଇନର କ୍ୟାପସୁଲରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ‌ଦେଇଥିଲା । ହିଲିୟମ ଲିକ୍ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୁନୀତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ନାସା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

As 2024 comes to a close today, the Exp 72 crew will see 16 sunrises and sunsets while soaring into the New Year. Seen here are several sunsets pictured over the years from the orbital outpost. pic.twitter.com/DdlvSCoKo1