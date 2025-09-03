ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୨୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଦେବା ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫) ଲୀନା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।ବିଚାରପତି ଦୀପାଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଜାମିନ ପାଇଁ ଲୀନା କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, ‘ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଧାରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି।"
ଲୀନାଙ୍କ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହୁଏନାହିଁ।