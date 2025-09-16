ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେବି ପାରଦିୱାଲା ଏବଂ ଆର ମହାଦେବନଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ବାରା ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲିକ୍ୱିଡେସନ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଘର କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର,ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସରକାର ଘର କ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ। କୋର୍ଟଏନସିଏଲଏଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରେତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମାନିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ କୋଡ୍ (ଆଇବିସି)ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେବାଳିଆ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜରୁରୀ।
ରାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଆଇବିସିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏପରି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଆରଇଆରଏ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ରାୟର ଏକ କପି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଆଇଆରପି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେତୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିସମାପ୍ତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ, ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଡିଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର "ମୌକ ଦର୍ଶକ" ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର କ୍ରେତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ସହଯୋଗୀ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ, ଏହା ଏକ ନୀତିଗତ ବିଷୟ। ସରକାର ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ଗୃହକ୍ରେତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ମାନିଥାଉ ଯେ, ବାସସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଏକ ଦିଗ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଘର କ୍ରେତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିରେ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟ ନିୟାମକ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାମଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଚାରପତି ଜେବି ପାରଡିୱାଲା ଏବଂ ଆର ମହାଦେବନଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଆଲଟରୀ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ-ଆବେଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆଇବିସିର ଧାରା ୭ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏନସିଏଲଏଟିର ଏକ ରାୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଜାଣିପାରିଲେ, ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏଓୟୁ) ଏକ ମାନକ ବିଲ୍ଡର-କ୍ରେତା ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଧାରା ସହିତ ଏକ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀ ୩୫ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨ ମାସ ପରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖର ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲା, ସେ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏନସିଏଲଏଟି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ "ଅନୁମାନମୂଳକ ନିବେଶକ" ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା ଯିଏ ଆଇବିସିକୁ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ (ଏନଆଇ ଆକ୍ଟ) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏନସିଏଲଏଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏନସିଏଲଏଟି ରାୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାଦେବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରାୟ ଅନୁମାନିକ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ସଂହିତା, ୨୦୧୬ (ଆଇବିସି)ର ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିବେଶକମାନେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେବଳ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅନୁମାନିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ସଂହିତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କମ୍ପାନି ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟର ପ୍ରକୃତ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ଢାଞ୍ଚା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଇବିସି ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅନୁମାନିକ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବା ଉଚିତ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ କିମ୍ବା ଆରଇଆରଏ ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେବାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯିବ, ଆବାସିକ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରିବାର ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।
ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ପ୍ରକୃତ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାରକୁ ଅନୁମାନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଞ୍ଚୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।