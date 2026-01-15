ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଇଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଓ କୋଲକାତା ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ଉ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହ ଇଡି ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, କାର୍ମିକ ଓ ତାଲିମ ବିଭାଗ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୁମାର ଓ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିସନର ମନୋଜ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ନେଇ ଇଡିର ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ଜବାବ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଜଡିତ ଚଢ଼ଉ ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ-ଜନିତ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତ ଓ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ କି? ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ରେ ହେବ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଛି
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଓ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ, ସିଡି ଆଦି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ମମତା ପ୍ରମାଣ ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପ୍ରମାଣ ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ଶୀର୍ଷ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଜାନୁଆରି ୯ରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମେହେଟ୍ଟା କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ନ ଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ବିଚାରପତି ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି କି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ କପିଲ ସିବଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ଘଟିଥିଲା। ୨୦୨୬ ଯାଏ ସେମାନେ କ’ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଇପିଏସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଆଇପିସି ଓ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଓ ଏହା ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ରହିବ। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସିବଲ କହିଛନ୍ତି।
