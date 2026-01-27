ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରି ପୀଡିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରି ନିଲାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଶାହିନ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ କିଛି ଅସାଧାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ମାମଲା ଯେଉଁଠାରେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୀଡିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ଓ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧ ଭଳି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରମାଣର ବୋଝକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
