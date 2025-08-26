ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ’ର ଏକ ସୋ’ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନା, ବିପୁନ୍ ଗୋୟଲ, ବଲରାଜ ପରମଜିତ୍ ସିଂହ ଘାଇ, ସୋନାଲି ଠକ୍କର ଓ ନିଶାନ୍ତ ଜଗଦୀଶ ତନଵାରଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଓର ଏସ୍ଏମ୍ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଏକ ପିଟିସନ ଆଧାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ (ଏନ୍ବିଡିଏସ୍ଏ) ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପାଇନାଲ ମସକ୍ୟୁଲାର ଏଟ୍ରୋଫି (ଏସ୍ଏମ୍ଏ)ରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଉପହାସ କରିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ରାଇନା ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରଣବୀର ଅଲ୍ଲାହବାଦିଆ ଓ ସମାନ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମେତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।