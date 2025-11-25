ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ମୁମ୍ବାଇ: ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମନଇଚ୍ଛା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି, ସେଠାକାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଠୋର ମନୋଭାବ ଦେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଶୁଣାଣିକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ, କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ନହୁଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ଘଟଣା କ’ଣ?
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବଲବୀର ସିଂହ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୪୨ଟି ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ୪୨ଟି ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋଟ ୨୮୮ଟି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ୨୮୮ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ୫୭ଟିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ୫୭ଟି ସଂସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଫଳାଫଳ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ବିରୋଧ ନକରି, ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୂଳତଃ ମେ’ ୨୦୨୫ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା।
ତେଣୁ, ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଅବୈଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ। ତଥାପି, ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ବାତିଲ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିର ଅପଚୟ ହେବ କହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।