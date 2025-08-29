ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ହାର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଜମିରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ରିହାତିରେ ନିର୍ମିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଇଡବ୍ଲୁଏସ ଏବଂ ବିପିଏଲୂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ ଉପରେ ଏକ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା(ପିଆଇଏଲ)ର ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି(ସିଜେଆଇ) ବିଆର ଗଭାଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆରାଧେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆବେଦନ ଜଣେ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସନ୍ଦୀପ ପାଣ୍ଡେ ଦାଏର କରିଛନ୍ତି।
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, କୋର୍ଟ-ତଦାରଖରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗତ ଅନାପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ୧୦% ଇନପେସେଣ୍ଟ ବେଡ୍ ଏବଂ ୨୫% ବାହ୍ୟ ରୋଗୀ ପରାମର୍ଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ମାଗଣା କିମ୍ବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋର ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (ଏଫଏସଆଇ) ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟିକ ବନାମ ଜିଏନସିଟିଡି(୨୦୦୭) ମାମଲାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ୨୦୧୬ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଡିଫଲ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ, ଡିସିଆର ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏଫଏସଆଇ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଗଣା ସେବାର କେବଳ ଅଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସିଏଜି ମଧ୍ୟ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ହରିୟାଣାରେ, ୨୦୧୮ର ଏକ ବିଷୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୌଣସି ତଦାରଖ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ୨୦୧୭ରେ ୬୪,୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୧୮ ଜଣ ଇଡବ୍ଲୁଏସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶାର ୨୦୧୩-୧୪ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ରିହାତି ଦରରେ ୪୫.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛଅ ଜଣ ପ୍ରମୋଟର ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଣ୍ଟିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଜମିକୁ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ପଦ୍ଧତିଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲାଭକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପିଆଏଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ନୀତିଗତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ,ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମୟିକ ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତୁଲ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମାମଲାରେ ଜମିର ବାତିଲ ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।
ମାଗଣା ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁପାଳନର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସାର୍ବଜନୀନ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ଡବ୍ଲୁଏସ/ବିପିଏଲ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ଉପରେ କୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି।
ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍/ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ନକରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏଓଆର ଶାହଶାଙ୍କ ସିଂହଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ ପାରିଖ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
