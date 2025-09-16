ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଇସିଆଇ) ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଥାଏ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍)କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସର୍ଭେ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୀର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆଇନ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ବୈଧତା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୭କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆଧାରକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିଚୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ଏକ ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ୧୧ଟି ଦସ୍ତାବିଜ ତାଲିକାରୁ ଆଧାରକୁ ବାଦ ଦେବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ୬୫ ଲକ୍ଷ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।