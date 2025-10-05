ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତମାସରେ ଲଦାଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଅଟକ ଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନଟି ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିବେକ ତନଖା ଏବଂ ଓକିଲ ସର୍ବମ ରିତମ ଖାରେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାୟର ଏହି ଆବେଦନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମନମାନି ଭାବରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କାହା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହଁନ୍ତି; ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ କର୍ମୀ। ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ହିଂସା ଘଟଣାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ମାମଲାର ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ।