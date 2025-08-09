ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରୁ ହଟାଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ବସିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାର୍ଦିୱାଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍ ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଆପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ମାମଲାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଏହାକୁ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ଭାବେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗୱାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଇଁ ପୁନଃତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ୧୩ ଜଣ ବିଚାରପତି। ନୂଆ ରାୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଦିୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଏକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୩୬ ଅନୁଯାୟୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେବା ଏହି ଅଦାଲତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହାଇକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏଥିରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି।
ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ
ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରୁ ହଟାଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ବସିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରୁ ହଟାଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ବସିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।