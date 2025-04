ରାଇପୁର: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମିଳୁଛି ଘର । ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ରାର ପଥ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିଛି ଛତିଶଗଡ ବଳରାମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନକ୍ସଲି କାର୍ୟ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତି ସହିଥିବେ ତେବେ ଉକ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଆବାସ ଘର । ୭୭ ଜଣିଆ ତାଲିକାରେ ୩୦ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ମିଳିଛି ।

#WATCH | Balrampur, Chhattisgarh | For the first time, surrendered Naxalites and people affected by Naxal violence in the Balrampur district are getting benefits under the special project of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). pic.twitter.com/re1gOdWMBY