ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୦୮ ନଭେମ୍ବର ୨୬... ବିରାଟ ଧମାକାରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ସହର ମୁମ୍ବାଇ । ଥରିଥିଲା ଦେଶ, ଆତଙ୍କୀ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀ । ସବୁଠି ଖେଳିଯାଇଥିବା ଭୟର ବାତାବରଣ, ହୋଟେଲ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ । ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିଲା ମାୟାନଗରୀ... ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତି ଗଲାଣି ଦେଢ ଦଶନ୍ଧି, ବଦଳି ଗଲେଣି ବି ସରକାର । ହେଲେ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତହବୁର ରାଣାର ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମେରିକାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆତଙ୍କୀକୁ ଏନଆଇଏ ଏବଂ ର’ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତହବୁର ଫେରିବା ଭାରତର ବଡ କୁଟନୀତି ବିଜୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ।

ତହବୁର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣର ଘଟଣାକ୍ରମ

-୨୦୧୧ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏନଆଇଏ

-୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଥିଲା ଭାରତ

-୧୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ତହବୁର ରାଣାର ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି ହୋଇଥିଲା

-୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଭାରତ

-୧୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ତଳ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ରାଣା

-୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ରାଣା ଅପିଲ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ତଳ କୋର୍ଟ

-ପରେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଣାଙ୍କ ଅପିଲ ଖାରଜ କରିଥିଲେ

-ଆଉ ଶେଷରେ ଆଜି ଆସୁଛି ଆତଙ୍କୀ ରାଣା

#WATCH | Speaking at Network 18's Rising Bharat conclave, Union Home Minister Amit Shah says, "Tahawwur Rana's (26/11 Mumbai terror attacks accused) extradition is a very big diplomatic success of the Modi government."



Video credit: Network 18 pic.twitter.com/ufFUDL5U35