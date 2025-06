ତାଇପେଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଚୀନ୍‌ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ବେଜିଂର ସାମରିକ ଚାପ ଯୋଗୁ, ତାଇୱାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ତାଇୱାନ ଡ୍ରୋନ୍‌ରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ରୁଷିଆର ପାରମ୍ପରିକ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।

ଚୀନ୍ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ତାଇପେଇର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ୟିଲାନରେ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଚୁଙ୍ଗ-ଶାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ମାନବହୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାନ (ୟୁଏସଭି) ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବାରଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।

