ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଅକ୍ଟୋବର ୯ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ଐତିହାସିକ କାରଣ ଏହା ୨୦୨୧ରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଭାରତ-ତାଲିବାନର ଘନିଷ୍ଠତା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ ।
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ମୁତାକିଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ମାନବିକ ସହାୟତା, ଆତଙ୍କବାଦ, ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ମେ ମାସରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ମୁତାକିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ପରଠାରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା।