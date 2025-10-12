ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଯିବା ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ନହୁଏ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜାଣିଛି।
ମୁତାକି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛୁ। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନରେ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବ। ଗତକାଲି ରାତିର ଅପରେସନ ପରେ, କତର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। "ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।"