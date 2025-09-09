ଏଥେନ୍ସ: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗ୍ରୀସ୍ ନିଜର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୧.୬ ବିଲିୟନ ୟୁରୋର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗ୍ରୀସ୍ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏହି ନିୟମ ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହା ସହିତ, ୧,୫୦୦ ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସରୁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ସରକାର ଭରଣା କରିବେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଗ୍ରୀସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାରାହାରି ପ୍ରଜନନ ହାର ୟୁରୋପରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀସ୍ର ମହିଳା ୧.୪ ସନ୍ତାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ୨.୧ ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତ୍ସୋଟାକିସ୍ ଏହାକୁ ଏକ "ଜାତୀୟ ବିପଦ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ୧୦.୨ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୮ ନିୟୁତରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ସେହି ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୬% ଅଂଶ ୬୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ହେବେ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ପିଏରାକାକିସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ହାର ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ନୂତନ ଟିକସ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ।
