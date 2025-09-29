ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହାକୁ ଏକ "ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାଟକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ତୁଳନାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସିସି ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ବିସିସିଆଇ ଦଳର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କେବଳ ନାଟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଶିବସେନା ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାଟକ କରାଯାଉଛି।
Just 15 days ago, at the start of the series, they were shaking hands and smiling for photos with Pakistan’s minister Mohsin Naqvi.— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025
And now? Full-on nationalist drama for the cameras!
If patriotism was truly in your blood, you wouldn’t have even stepped on the field with… pic.twitter.com/jX81sfdMx2
ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି,ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦେଇ ନଥାନ୍ତ। ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା।
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ସମାନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଜର ଆରମ୍ଭରେ, ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
The two-penny AAP MLA, clown of Arvind Kejriwal, had the audacity to challenge Team India’s captain to donate his match fee to the Armed Forces in support of the Pahalgam terror attack victims.— Amit Malviya (@amitmalviya) September 29, 2025
Our captain responded in style. pic.twitter.com/Q1ZegAN4JP
ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଜୋକର, ଜଣେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆପ ବିଧାୟକ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଧିନାୟକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାର ଜବାବରେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ୧୦% ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ହୁଏତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲର ଘଟଣା ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।