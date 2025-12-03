ରାୟପୁର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଟସ୍ ହାରିଛି।  ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ  ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁ, କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଅଧିନାୟକମାନେ ବଦଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲଗାତାର ୨୦ତମ ଟସ୍ ହାରିଛି। ଯାହା  ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ODI ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଦଳ ଏତେ ଥର ଲଗାତାର ଟସ୍ ହାରି ନାହାନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପିଛା ଛାଡୁନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରାଜୟ ଧାରା ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେତେବେଳେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟସ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଟସ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ।

ଏବେ, କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟସ୍ ହାରିଛି। ଏହା ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୨୦ତମ ପରାଜୟ। ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଗୁଗୁଲ୍ ଜେମିନି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ୧୦ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାରରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ କେବେ ଏଭଳି ଘଟିନାହିଁ। 

ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ କଣ କହିଥିଲେ?

ରାୟପୁରରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ  ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ନାହୁଁ, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଟସ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ନଥିଲା।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ସେହି ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ।