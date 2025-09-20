ପାଟନା: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ପୁଣିଥରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଆରଜେଡି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କରିବ ବୋଲି ଈସାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ନକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ବୀ।
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ନକରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିହାରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଏବଂ ଆସନ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ୫-୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବିନା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ।"
ତେବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ବିଜେପି ଏବେ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ବିଜେପି ଏକ୍ସରେ ଏକ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବାପା ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, "ବାପା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ମାନୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ।" ଏହା ଶୁଣି ଲାଲୁ ଯାଦବ ତୁରନ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, "ହେ ରାହୁଲ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ନାମ କାହିଁକି କହୁନାହାଁନ୍ତି?" ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, "ନବମ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ତେଜସ୍ବୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କେହି ଚାହୁନାହାନ୍ତି।"
