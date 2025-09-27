ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ତୀରରୁ ତୀର ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆରଜେଡି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ 'ମହିଳା ସମ୍ବାଦ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ 'ମା' ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆରଜେଡି ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ଗୁରୁବାର ପାଟନାର ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିହାରର ମହିଳାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁକରଣରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ "ମାଈ ବହେନ ମାନ ଯୋଜନା" ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୨,୫୦୦ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନୁକରଣରେ ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କାର ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଘୋଷଣା କଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇବେ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ବଜେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ। ସେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ୧୭ ମାସର କ୍ଷମତାରେ ସେ ୫ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ ୪୦୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ।
नवरात्र के पावन पर्व में बिहार की देवी स्वरूप आधी आबादी से “ महिला सशक्तिकरण संवाद” किया। बिहार की हर महिला माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ-बहन और बेटी के रूप में एक महिला हमेशा ही त्याग, समर्पण, साहस और सेवा का वो प्रतिरूप होती है जो देश, राज्य, समाज और परिवार के विकास की दशा और… pic.twitter.com/RxPja8iStl— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 26, 2025
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରଜେଡିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆରଜେଡି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଠୋସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। "ମାଈ ବେହନ ମାନ ଯୋଜନା" ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଧବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧,୫୦୦ଟଙ୍କା କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଯୁବ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ଦଳ ଏହାର "ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ" ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ଛାଡ ଏବଂ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।