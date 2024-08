ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଖୀ ହେଉଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ । ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ଦେଶରେ ରାଖୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହବୁବାବାଦରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବବିହ୍ବୋଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି।

ମହବୁବାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିମହୁଲାପେଟା ମଣ୍ଡଳରେ ବାସବାସ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଝିଅ ପାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ହେବ ତାକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବହୁତ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଥିଲା। ‌ଯାହାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଝିଅକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Heartwrenching! Sister Ties Rakhi to Brothers Before Taking Her Last Breath in Mahabubabad 💔💔

A young woman (17) from Kodad, who was pursuing a diploma, couldn't bear the harassment by some miscreants in the name of love. Unable to cope, she consumed pesticide in a suicide… pic.twitter.com/QfqFh0gxav

