ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାପ ସହ ଖେଳିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା | ଚାଲିଗଲା ୨୦ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ | ଏହି ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନାର କାମାରେଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିବରାଜ ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି | ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଶିବରାଜ କୋବ୍ରାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ | ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବା ସମୟରେ କୋବ୍ରା ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି |

A young man in Telangana tragically died after being bitten by a cobra while he tried to make a reel with the snake in his mouth. pic.twitter.com/SwQC3TJ5GJ