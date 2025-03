ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରୀସେଲମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ? ୭ ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଯାଏଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲେନି ଫସିଥିବା ୮ ଶ୍ରମିକ । ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ସପ୍ତାହେ ହେଲେ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଆସୁନି କିଛି ବି ଖୁସି ଖବର । ନା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ନା ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ୮ ଶ୍ରମିକ ? ଅଖିଆ ଅପିଆ ସାତ ଦିନ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ?

#WATCH | Telangana SLBC tunnel collapse incident | Eight workers are still trapped inside the tunnel in Nagarkurnool after the tunnel's portion collapsed on 22nd February.



One of the workers, Gurpreet's uncle, says, "We have no information about what is going on. We sought… pic.twitter.com/xKZlD7GZpm