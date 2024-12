ବ୍ରାସିଲିଆ: ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କାରେ ୩୮ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ମିନାସ୍ ଜେରାଇସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।

ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍‌ରେ ୪୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସାଓ ପାଉଲୋରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ସମସ୍ତ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡ‌ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଓ କିପରି ଘଟିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏହି ବସ୍ ସହିତ ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ତିନିଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମିନାସ୍ ଜେରାଇସ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୋମିଓ ଜେମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିନାସ୍ ଜେରାଇସ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ଏନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Accident between a bus and a truck on the BR-116 highway in Brazil leaves over 37 dead The bus had more than 40 passengers. pic.twitter.com/dxPKLL1mTW

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୂୁ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର ଆକ୍ରମଣ: ୭ ଭାରତୀୟ ଆହତ,ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯ ବର୍ଷର ଶିଶୁ

ଲୁଲା କହିଛନ୍ତି, ମିନାସ୍ ଜେରାଇସର ଟିଓଫିଲୋ ଓଟୋନିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମଦେବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫୁଟବଲ ଦଳ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

A crash between a passenger bus and a truck killed 22 people on a highway in Minas Gerais, a state in southeastern Brazil.



A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into… pic.twitter.com/g3hPszBfpD