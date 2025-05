ୱାଶିଂଟନ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ‌ବଢ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଶନିବାର ଦିନ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି, ଯାହାକୁ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ "ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ" ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ରକ୍ତ ବୁହାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।

ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପାର୍ବଥନେନି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଅଭିଯାନର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଭାରତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଭାବରେ, ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରିଆସିଛି।

‘ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ନାଗରିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା’ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସ୍ଲୋଭେନିଆର ସ୍ଥାୟୀ ମିସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହରିଶ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପି. ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଆଧାରରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ୬୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବେବି ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

