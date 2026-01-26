ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯାନ ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ-ଉଦ୍-ଦାୱା (JuD) ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧମକ ଦେଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ‘କଶ୍ମୀର ଜିହାଦ’ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ରହିମ ୟାର ଖାନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲସ୍କରର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ନିକଟତର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଜମାତ-ଉଦ୍-ଦାୱାର ନେତା ଅତାଉଲ୍ଲା ଘିଲଜାଇ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେବଳ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷାକ୍ତ ବୟାନବାଜି କରିନାହାଁନ୍ତି; ବରଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘିଲଜାଇ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଭାରତର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ‘କାଫିଲ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କସୁରୀ ତାଙ୍କ ଜିହାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ରାଜନୈତିକ ପୁନଃବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲସ୍କର ସହିତ ଜଡିତ କ୍ୟାଡରମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
